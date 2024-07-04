تنسيق مدارس المتفوقين STEM.. موعد الإعلان وطريقة التقديم

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان تنسيق مدارس المتفوقين STEM، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لعام 2023/ 2024، مشيرة إلى أنه سيكون خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو.

تنسيق مدارس المتفوقين

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إنه من المقرر الإعلان عن تنسيق مدارس المتفوقين عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لجميع فروع المدرسة.

شروط الالتحاق

واعلنت الوزارة شروط وتنسيق الالتحاق بمدارس المتفوقين للعام الدراسي 2023/ 2024، وهي:

- التقدم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من الطلاب الحاصلين على مجموع يعادل 98% فأكثر من المجموع الكلي.

- إلغاء شرط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من 3 مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

- الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع يعادل (95%) فأكثر من المجموع الكلي، التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين شرط حصوله على الدرجة النهائية في مادة واحدة فقط على الأقل من 3 مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).