رئيس «الشيوخ» يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم على طريق الخير

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقيه تهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وجاء في نص البرقية: «يسعدني وأعضاء مجلس الشيوخ أن نتقدم بأصدق التهاني بحلول العام الهجري الجديد، داعين المولى عز وجل أن يكون عام خير ونماء لمصر وشعبها، وأن يعيده بموفور الصحة والعطاء، ومع الاحتفال بهذه المناسبة المباركة التي تفيض بمظاهر الرحمة الإلهية وتأصيل سنن العمل والبناء وتحمل الصعاب في سبيل بناء الأوطان، لنؤكد استكمال بناء الجمهورية الجديدة التي تعد فخرًا لنا وللأجيال القادمة، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم على طريق الخير والرخاء».