رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس «الشيوخ» يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم على طريق الخير

كتب:

ولاء نعمه الله
01:06 م | الخميس 04 يوليو 2024
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقيه تهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وجاء في نص البرقية: «يسعدني وأعضاء مجلس الشيوخ أن نتقدم بأصدق التهاني بحلول العام الهجري الجديد، داعين المولى عز وجل أن يكون عام خير ونماء لمصر وشعبها، وأن يعيده بموفور الصحة والعطاء، ومع الاحتفال بهذه المناسبة المباركة التي تفيض بمظاهر الرحمة الإلهية وتأصيل سنن العمل والبناء وتحمل الصعاب في سبيل بناء الأوطان، لنؤكد استكمال بناء الجمهورية الجديدة التي تعد فخرًا لنا وللأجيال القادمة، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم على طريق الخير والرخاء».

اقرأ المزيد:

حصاد مجلس الشيوخ.. 1244 كلمة للمتحدثين خلال 34 جلسة عامة

رئيس مجلس الشيوخ يهنىء الحكومة: نتمنى وضع برنامجا يرفع العبء عن كاهل المواطنين

رئيس مجلس الشيوخ يعلن فض دور الانعقاد الرابع ويوجه الشكر للنواب

عضو مجلس الشيوخ يثمن توجيهات الرئيس السيسي بحل أزمة الكهرباء: يشعر بالمواطن

بالأسماء.. فوز شباب كفر الشيخ بـ6 مناصب في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ
بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.