سعر الذهب اليوم في مصر وعالميا.. عيار 21 بـ3175 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر وعالميا حالة من الاستقرار، وفق ما ذكرته شركة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وأسواق الذهب والشعبة العامة للذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر وعالميا

استقرت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم بالقرب من أعلى مستوى سجلته أمس، حيث سجل سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس أعلى مستوى عند 2362 دولار للأونصة، حيث يتداول السعر حاليا عند المستوى 2358 دولار للأونصة.

سعر الذهب في مصر

سجلت أسعار الذهب المحلية اليوم استقرارا في الأسواق المحلية، وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً بقيمة 3623 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3175 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2717 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 2113 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

واستطاع سعر الذهب العالمي اختراق منطقة المقاومة عند 2340 - 2350 دولار للأونصة والتي عملت على الحد من فرص صعود الذهب خلال الفترة الماضية ليغلق السعر تداولات الأمس فوق هذه المنطقة الأمر الذي يزيد من فرص صعود الذهب.

يحاول الذهب تجميع الزخم الكافي لاختراق المنطقة المستوى 2365 دولار للأونصة والتي تفتح الباب إلى المستهدف الأول لارتفاع الأسعار عند 2380 دولار ثم 2400 دولار للأونصة وذلك بشرط بقاء الذهب فوق المستوى 2350 دولار للأونصة.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية بأكثر من 1% خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، حيث أدت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحماس خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى زيادة مخاطر نشوب صراعات في الشرق الأوسط، ودفعت إلى الاندفاع نحو استثمارات الملاذ الآمن مثل السبائك.

أسعار الذهب عالميا بالدولاروارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.06% إلى 1865 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.02% إلى 1851 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، صعد مؤشر الدولار أيضًا بنسبة 0.33% إلى 106.137 نقطة.