مدبولي: الرئيس السيسي وجه بحل أزمة العملة بصورة نهائية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، قال له إن الدولة المصرية تمر بتحديات غير مسبوقة، والتحديات الخارجية تفرض تداعياتها بصورة كبيرة على الوضع الداخلي، وهو ما استمرّ لـ4 سنوات متتالية بدأت بجائحة كورونا.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بوضع حلول عاجلة ومستدامة للأزمات، وحل مشكلة أزمة العملة بصورة نهائية: «طول ما عندنا أزمة دولار واحتياجاتنا أكثر من مواردنا سنظل معرضين في المستقبل لتكرار نفس الأزمة، فكان التكليف الواضح إنهاء هذه الأزمة».

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باختيار أفضل كفاءات للمرحلة المقبلة حتى تكون قادرة على التعامل مع الملفات الموجودة، والتحرك بصورة سريعة والتواصل المستمر والدائم مع المواطن وإحاطة المواطنين بكل المستجدات.