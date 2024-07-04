مدبولي يطالب المواطنين بمنح الوزراء والمحافظين فرصة للعمل وتحقيق النجاح

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ التاريخ لم يشهد سرعة وتيرة التغيرات والصدمات التي تحدث الآن، مواصلا: «إذا رجعنا بالذاكرة لما قبل 2011 مكنتش التحديات الخارجية أو الظروف بهذا الشكل، فكانت أي حكومة تقدر تخطط على المدى البعيد».

وضع خطط مستقبلية

وأضاف في مؤتمر صحفي نقلته قناة إكسترا نيوز، أن هناك تحديات عديدة تواجهها الدولة، لأن العالم يعيش في فترة شديدة الاضطراب، ونعمل خلال الوقت الراهن على وضع خطط مستقبلية لتحقيق التنمية والاستقرار.

وأشار إلى أن التحديات تفرض اختيار شخصيات قادرة على تحقيق ذلك، مضيفا «أطلب من المواطنين منح فرصة ومساحة للمحافظين للعمل، ومنذ أمس بدأت تظهر نقاشات، ندي الفرصة للوزراء والمحافظين يبدأوا شغلهم ونقيمهم، ولن ننتظر لفترات طويلة لكي نضمن النجاح في الفترة المقبلة».