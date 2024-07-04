السيرة الذاتية لـ محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج الجديد.. خبرات علمية ومهنية

أدى محمد عبد الهادي نائب، محافظ سوهاج الجديد اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء، ضمن الوزراء والمحافظون ونوابهم في الحكومة الجديدة، لذا تستعرض «الوطن» السيرة الذاتية للدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، وأهم المناصب التي تولاها.

الخبرات المهنية لـ محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج

- حصل الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج على بكالوريوس صيدلة، وماجيستير إدارة الأعمال (MBA)، وماجستير الدراسات العليا في إدارة المستشفيات، إضافة إلى الخبرات المهنية التي جاءت على النحو التالي:

- عمل كمدير عام لقطاع شئون مكتب اللواء محافظ سوهاج السابق

- رئيس وحدة التنفيذ المحلية بسوهاج.

- أخصائي متابعة مؤشرات الأداء.

- مشرف عام على وحدة نظم المعلومات الجغرافية

- مدير وحدة حياة كريمة بسوهاج.

- نائب مدير هيئة الإسعاف المصرية بسوهاج.

- مديرا لمستشفي دار السلام المركزي.

- مدير الإدارة الصحية بدار السلام.

عضو اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة.

المشرف العام على ملف ذوى الإعاقة بالمحافظة.

- عضو لجنة الإشراف على مشروع مركز إنشاء وصيانة الطرق بالمحافظة «مشروع الخلاطة الأسمنتية».

- نائب رئيس مجلس إدارة نادى المحليات الرياضي.

- رئيس لجنة توفير الأراضي المطلوبة لتنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري «حياة كريمة».

- رئيس لجنة متابعة المشروعات المتعثرة بدائرة المحافظة.

- المنسق التنفيذي لاستراتيجية هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد لعام 2023.

- رئيس لجنة تنفيذ مبادرة نحو مدينة امنة لتنمية الأسرة السوهاجية.

- قائد الفريق الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بجائزة التميز الحكومي فريق «حياة كريمة».

- المشرف العام على وحدة التعاون الدولي بمحافظة سوهاج.

- رئيس اللجنة التنفيذية للثقافة بمحافظة سوهاج.

- عضو مجلس إدارة مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بكلية الآثار بجامعة سوهاج.

- عضو وحدة ضمان الجودة بكلية التجارة بسوهاج.

- مشرف عام لوحدة نظم المعلومات الجغرافية بسوهاج عمل عضو مجلس إدارة مدرسة تعليم قيادة السيارات.

جوائز وتكريمات حصل عليها محمد عبد الهادى

حصل على جائزة المدير المثالي لمحافظة سوهاج لعامي 2019 / 2020 تكريم من المحافظ.

- جائزة التميز الحكومي من دولة رئيس مجلس الوزراء كأفضل قائد فريق عمل عام 2023.

- أفضل مدير إدارة عامة بجائزة التميز الوظيفي لمحافظة سوهاج 2024 .

- شكر وتقدير مديرية الصحة بسوهاج خلال العمل كمدير المستشفى دار السلام المركزي.

- شكر وتقدير مديرية الصحة بسوهاج عن العمل في خدمة المواطنين.

- شكر وتقدير المجلس القومي للسكان بسوهاج عن الدعم للعمل السكاني داخل المحافظة.

- شكر وتقدير المحافظ عن أعمال خطة تدريب ديوان عام المحافظة للعام التدريبي 2018.

البرامج التدريبية لنائب محافظ سوهاج

وعن البرامج التدريبية التي حصل عليها محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، جاءت كالتالي: حاصل البرنامج التدريبي لكشف جرائم التزييف والتزوير وكشف جرائم السموم. حصل على برنامج التويفل. وبرنامج 3 IC. حاصل دورة إعداد المدربين «مديرية التنظيم والإدارة» بسوهاج. ودورة تنمية مهارات الادارة الإشرافية العليا مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج. ودورة تنمية مهارات القيادات التنفيذية «ديوان عام محافظة سوهاج». ودورة التنمية الإدارية والسلوكية للقيادات «ديوان عام محافظة سوهاج». دورة نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد.