محافظ القاهرة: نسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين والعناية بمحدودي الدخل

وصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى ديوان عام محافظة القاهرة لتولي مهام منصبه الجديد، بعد أداءه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الاهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم

وأكد «صابر» أنه سيعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للمحافظين، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والاهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم، وتطوير العلاقات مع المجتمع المدني لمشاركة الأجهزة التنفيذية في تنفيذ الخطط التنموية، ومراقبة الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من توافر كافة السلع، ومكافحة الفساد أينما وجد، والعمل على استكمال كافة المشروعات التي تقوم بها الدولة في العاصمة في المدى الزمني المقرر لها.

رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أنه يدرك التحديات الموجودة في العاصمة، وسيعمل على استكمال خطط الدولة بشأنها، من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما سيتم تقديم الدعم للمستثمرين وأصحاب المصانع وحل مشاكل المناطق الصناعية، ودعم أصحاب الحرف اليدوية بهدف تعظيم الاعتماد على الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وإتاحة فرص عمل للشباب، والعمل على جذب استثمارات جديدة للمحافظة، وتعظيم مواردها.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم خلال الفترة القادمة التركيز على رفع كفاءة مناطق القاهرة التاريخية والخديوية، والحفاظ عليها واستثمارها سياحيًا.

وأكد أنه يؤمن بالعمل الميداني وسيتواجد بين المواطنين للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، كما سيتم خلال الفترة القادمة التركيز على زيادة المسطحات الخضراء، وأعمال التشجير واستكمال مشروع المليون شجرة.

والتقى محافظ القاهرة عقب وصوله المهندس حازم الأشموني، سكرتير عام محافظة القاهرة السابق ومحافظ الشرقية الجديد، كما عقد محافظ القاهرة اجتماعًا مع نوابه للمناطق الأربعة لبحث الخطط التنفيذية لاستكمال المشروعات الجارية بالمحافظة.