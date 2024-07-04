التصالح والنظافة والخطة الاستثمارية.. أبرز الملفات المطروحة أمام محافظ القاهرة

شهدت حركة المحافظين تعيين الدكتور إبراهيم صابر محافظا للقاهرة، الذي خلف اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتبدأ مهام منصبه الرسمية بداية من اليوم.

تدرج «صابر» في المناصب داخل أروقة وأحياء محافظة القاهرة إلى أن تولى منصب نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وهناك ملفات كثيرة في انتظار محافظ القاهرة الجديد، منها التفاعل مع شكاوى واحتياجات المواطنين وتطوير القاهرة التاريخية والخديوية واستمرار مواجهة العشوائيات، ومشروعات الإسكان البديل وتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، واستعادة منظومة العمران والحد من أي تشوهات واستعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع وميادين العاصمة مع متابعة المشروعات القومية، ورفع كفاءة منظومة النظافة حتى يشعر المواطن بتحسن الخدمات المقدمة إليه.

تنفيذ الخطة الاستثمارية للأحياء

ومن أبرز الملفات التي ينتظرها المواطن بالقاهرة، تنفيذ الخطة الاستثمارية للأحياء التي تشمل رفع كفاءة الشوارع والبنية التحتية ورصف وإحلال شبكات الصرف الصحي والمياه، لذا يجب متابعة نسب تنفيذها أولا بأول ووضع المشروعات التى يحتاجها المواطن ضمن أولويات الخطة، والتركيز على الجمع السكني للمخلفات من خلال هيئة النظافة والشركات الخاصة للحفاظ على نظافة الشوارع ونيل رضا المواطن، كما يتم متابعة عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لتلقى طلبات التصالح ومتابعة سير عملية تلقي الطلبات.

تحسين الخدمات ورفع كفاءة المراكز

وفي ملف التطوير يجري المتابعة من جانب محافظ القاهرة لأعمال التوسعات في عدد من الأحياء لإقامة محاور والقضاء على العشوائيات، واستبدالها بمشروعات إسكان بديل لتوفير حياة كريمة للمواطنين بها كل الخدمات، والتركيز على بناء الإنسان ومتابعة توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، ومتابعة الأسواق وإحكام الرقابة على المنافذ والخدمات، ورفع كفاءة المراكز التي تقدم خدمات للمواطنين والعمل على التحول الرقمي.