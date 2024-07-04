كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الشروط الخاصة التي يُمكن للطلاب الالتحاق من خلالها بـ معهد ألسن مدينة نصر وذلك بعد استيفائها والانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

معهد ألسن مدينة نصر.. أوراق وشروط الالتحاق 2024

وبالنسبة للشروط التي يقبل بها معهد ألسن مدينة نصر أن يكون الطالب من خريجي الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية بشقيها «علوم ورياضة».

الأوراق المطلوبة

وهناك عدد من الأوراق يجب استيفائها للطلاب الراغبين في الالتحاق بمعهد الألسن العالي بمدينة نصر 2023 والتي تتضمن الآتي:

1- يحتاج الطالب الراغب في التقديم إلى أصل بطاقة الترشيح للمعهد من مكتب التنسيق.

2- يحتاج الطالب إلى نموذج 2 جند، نموذج 6 جند.

3- كما يحتاج أيضًا إلى أصل المؤهل الدراسي من واقع الملف الذي يحصل عليه الطالب.

4- يحتاج الطالب إلى أصل شهادة الميلاد مميكنة، 6 صور شخصية بخلفية بيضاء ومقاس 4 في 6.

5- يحتاج الطالب إلى صورة بطاقة الرقم القومي للطالب والأصل للاطلاع.