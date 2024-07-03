نماذج امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة.. سر تحقيق النجاح

يستعد طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية؛ لخوض امتحان الجغرافيا، المقرر عقده السبت المقبل، من خلال تجميع أهم الأسئلة المتوقعة في المادة ومراجعتها بتركيز لتحقيق التفوق والنجاح.

نماذج مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

ونستعرض نموذجين لامتحان يشتملا على أهم الأسئلة المتوقعة لمادة الجغرافيا، قدمها مدرس أول جغرافيا سياسية، كحلاوي فتحي محمد، لـ«الوطن»، لمساعدة الطلاب على الإلمام بأهم أجزاء المنهج.

يذكر أن عدد أسئلة امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية 46 سؤالًا منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، وزمن الإجابة 3 ساعات، على أن توزع الـ60 درجة على عدد الأسئلة.

ووفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، فلا يجب أن يختار طالب الثانوية العامة أكثر من إجابة، لأن الإجابة تعتبر خطأ في هذه الحالة، وفى حالة تظليل دائرة بالخطأ يتم عمل علامة «×» على الدائرة الخطأ وتظليل الدائرة الصحيحة فقط، على أن يبدأ الطالب بالإجابة عن أي سؤال، ولكن يجب التأكد من ترقيم الإجابة وتطابقها مع رقم السؤال في كراسة الأسئلة.