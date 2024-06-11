كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي عن مصاريف معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي مدينة نصر، وفقا للتنسيق العام الدراسي 2023 - 2024 للفرقة الأولى شعبة السياحة والفنادق 11049 جنيهًا للعام الدراسي الواحد.

أما بالنسبة لشعبة نظم المعلومات الإدارية بلغت مصروفاتها 8284 جنيهًا للعام الدراسي الواحد، مقسمة إلى مبلغ 7964 جنيهًا مصروفات دراسية 320 جنيهًا مصروفات إضافية.

أقسام معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي مدينة نصر

وأتت أقسام معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي كالتالي

- قسم المحاسبة.

- قسم إدارة الأعمال.

- قسم التجارة الخارجية

- قسم الإرشاد السياحي.

- قسم نظم المعلومات الإدارية.

- قسم إدارة الضيافة والدراسات السياحية.

الأوراق المطلوبة للتقديم بمعهد الألسن العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي مدينة نصر

وحدد معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي مدينة نصر عددا من الأوراق المطلوبة للتقديم للالتحاق للعام الدراسي 2024 - 2025 كالتالي

- صورة من شهادة الثانوية العامة الخاصة بالطالب.

- عدد 2 من شهادة الكمبيوتر الخاصة بالطالب.

- فايل من البلاستيك يحتوي على رقم جلوس الطالب.

- صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بولي أمر الطالب.

- صورة من بطاقة الطالب الشخصية.

- بالنسبة للطلاب الذكور عليهم إحضار نموذج 2 جند من منطقة التجنيد.

- 10 صور للطالب تكون حديثة وخلفية بيضاء مقاس 4×6.

- بالنسبة للطلاب الذكور قبل عام 2001 عليهم إحضار استمارة 6 جند.