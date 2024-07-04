بعد أداءه اليمين القانونية أمام السيسي.. السيرة الذاتية لرئيس النيابة الإدارية

أدى المستشار عبدالراضي صِدِّيق صباح اليوم اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب صدور القرار الجمهوري رقم 254 لسنة 2024، بتعيينه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية اعتباراً من 1 يوليو 2024، وفق ما صرح به المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية قبل قليل.

نشأة رئيس النيابة الإدارية

المستشار عبدالراضي صِدِّيق من مواليد 30 أبريل 1955 بقرية الفراسية مركز ساقلته بمحافظة سوهاج، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1977 من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

تاريخ التحاقه بالنيابة الإدارية

والتحق بالنيابة الإدارية عام 1978 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، إذ تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها النيابات الإدارية بمحافظة سُوهاج بأقسامها المختلفة، كما انتُدِبَ لتدريس مادة القانون بالمعهد العالي للدراسات التجارية بمحافظة سوهاج.

كما تولى العمل مديرًا لعددٍ من النيابات الإدارية شملت النيابة الإدارية بنجع حَمَّادي بمحافظة قِنا، والنيابات الإدارية بطِما وجِرجا والمَراغة بمحافظة سُوهاج، والنيابة الإدارية بقِنا - القسم الثاني، ثم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية بقِنا، ثم المكتب الفني بسُوهاج، ثم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية بسُوهاج، حتى صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1 يوليو 2024.

وعقب أداءه اليمين، توجه لمقر رئاسة النيابة الإدارية، إذ التقى بالمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور الأمين العام، ومديري وأعضاء المكاتب والإدارات والوحدات المركزية برئاسة الهيئة.