زيارة مفاجئة من رئيس مركز ساقلتة بسوهاج لـ5 وحدات صحية لمتابعة سير العمل

قامت إدارة التفتيش المالي والإداري والمتابعة الميدانية بمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج، بمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية إذ جرى المرور في حملة مفاجئة قادها أحمد البدري رئيس مركز ومدينة ساقلتة على المصالح الحكومية، ووحدة صحة الأسرة في نجوع الرياينة ووحدة نجوع بني واصل وووحدة بني واصل ووحدة صحة نجع الساقية ووحدة الطوايل ومستشفى ساقلتة.

يأتي ذلك في إطار تكثيف حملات الرقابة والمرور والمتابعة على جميع المصالح الحكومية بنطاق المركز للتأكد من سير العمل بصفة منتظمة ومحاسبة المقصرين في العمل.

حملة متابعة للمنشآت الصحية بساقلتة

قال أحمد البدري مدير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بسوهاج لـ«الوطن»، استهدفت حملة المتابعة الوحدات الصحي، ومتابعة حالات المرضى بها وجار عمل مذكرة بالتقصيرات التي جرى رصدها خلال الجولة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تكشف من مخالفات أثناء الجولة.

التحقيق مع المخالفين بسوهاج

وأضاف رئيس مركز ومدينه ساقلتة يجرى تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المصالح الحكومية بنطاق المركز وإحالة المقصرين للتحقيق معهم وضبط العمل ولن يتم التهاون مع أحد المقصرين بالعمل.