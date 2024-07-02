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من هو المستشار عبد الراضي أحمد صديق رئيس النيابة الإدارية الجديد؟

كتب:

محمد عيسى
01:26 ص | الثلاثاء 02 يوليو 2024
المستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية

المستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 254 لسنة 2024، بتعيين المستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارا من يوم 1 يوليو الجاري.

ولد المستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، بقرية الفراسية مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج بصعيد مصر في 30 أبريل 1955، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977.

مناصب تقلدها في النيابة الإدارية

عين مساعدًا للنيابة الإدارية عام 1978، وتدرج بالوظائف القضائية حتى عين نائبًا لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وقد عمل بجميع الأقسام القضائية التي تتكون منها النيابة الإدارية سواء المختصة بالتحقيقات القضائية، أو الادعاء التأديبي وسلطة الاتهام أو اللجان القضائية المختصة بتوقيع العقوبات.

كما انتدب بناءً على ترشيح من وزارة العدل، لتدريس مادة القانون بالمعهد الفني العالي للدراسات التجارية.

مدير نيابات 

كما شغل العديد من المناصب القضائية القيادية كمدير للنيابات الإدارية بالعديد من المحافظات، ثم مديرًا لإدارة الدعوى التأديبية بمحافظة قنا، ثم مديرًا للمكتب الفني للنيابات بمحافظة سوهاج، ثم مديرًا لإدارة الدعوى التأديبية بمحافظة سوهاج.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.