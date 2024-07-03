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سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-7-2024 في البنوك نهاية التعاملات

كتب:

منة العشماوي
04:05 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-7-2024 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-7-2024 في البنوك

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-7-2024 في البنوك المصرية خلال نهاية التعاملات، استقرارًا في الشراء والبيع، إذ أن يتراوح السعر للشراء بين 12.40 جنيه و12.84 جنيه، والبيع بين 12.84 جنيه و12.88 جنيه.

ونرصد في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-7-2024 في عدد من البنوك المصرية، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري

جاء ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري، بـ12.82 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻷھﻠي اﻟﻣﺻري

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻷھلي اﻟﻣﺻري 12.82 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك ﻣﺻر

سجل ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودى في ﺑﻧك ﻣﺻر 12.82 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ بـ12.75 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ

 ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ بـ12.83 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري الدولي

وعن سعر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري الدولي CIB بـ12.76 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

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بقلم منة العشماوي