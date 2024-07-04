محافظ القاهرة يحدد مهام ومناطق 4 نواب

وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الشكر لمحافظ القاهرة السابق اللواء خالد عبد العال، على ما قدمه خلال فترة عمله، مؤكدا مواصلة مسيرة العمل والبناء والتنمية داخل المحافظة، ومواصلة المشروعات القائمة لتحقيق الصالح العام.

بذل الجهد من أجل خدمة المواطن

قدم محافظ القاهرة الشكر للقيادة السياسية لاختياره محافظا للقاهرة، متعهدا ببذل الجهد من أجل خدمة المواطن، وتحقيق رؤية مصر 2030 خلال الفترة المقبلة، داعيا رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية، إلى أهمية العمل الميداني والنزول للشارع، والتفاعل مع مطالب المواطنين.

نواب المحافظ الأربعة

أشار إلى أنه جرى تكليف نواب المحافظ الأربعة، حيث يستمر الدكتور حسام فوزي نائبا للمحافظ في المنطقة الشمالية، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائبا لمحافظ القاهرة في المنطقة الغربية، بعد تجديد الثقة لهما، والمحاسب أشرف سيد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والمهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، متمنيا لهم التوفيق والسداد، من أجل خدمة المواطنين وتحقيق الصالح العام.