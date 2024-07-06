طارق الشناوي عن الدورة الثانية لمهرجان العلمين: يتطلع إلى آفاق بعيدة

تحدث الناقد طارق الشناوي عن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، مشيرا إلى أن المهرجان خلال دورته الجديدة يستعد لانطلاقة قوية تشمل عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية والحفلات الغنائية على أجمل شواطئ المتوسط.

طارق الشناوي يتحدث عن فعاليات مهرجان العلمين

وقال الناقد طارق الشناوي لـ «الوطن»: «سعيد بالفكرة والتجربة، مهرجان العلمين يتطلع إلى آفاق بعيدة، إذ راجعنا الأسماء، سوف نجد كبار الفنانين مشاركين في المهرجان سواء من مصر أو الوطن العربي وهذا يحسب لصالح إدارة مهرجان العلمين».

وأضاف: «هي تعتبر رسالة مهمة تؤكد على أن الفن والترفيه والأغاني عندما تقدم في وقت أزمات، هذا لا يعني أن هناك انفصالا لما يجري على أرض الواقع، فهذا موقف إيجابي، لأن إدارة المهرجان قررت أن تتبرع بـ 60% لصالح أهالي فلسطين، حيث أنهم قرروا المساهمة بالجزء الأكبر لصالح أهالينا في غزة وهذا يعتبر مقاومة إيجابية، حتى لو كانت الأغنيات التي تقدم مرحة».

فعاليات مهرجان العلمين

4 أسابيع متواصلة خلال إجازة الصيف، تستمر فيها فعاليات مهرجان العلمين، إذ تضم حفلات غنائية لأشهر نجوم الطرب والغناء في مصر والعالم العربي، بإضافة إلى العروض الرياضية التي تقام على الشاطئ والكثير من العروض الترفيهية المختلفة التي تقدم لأول مرة في الشرق الأوسط.