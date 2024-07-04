«مناسب لكل الأعمار».. 5 وجوه للترفيه في مهرجان العلمين

أغان ومسرحيات وألعاب وغيرها من الفعاليات تسيطر على المشهد الترفيهي في مهرجان العلمين بدورته الثانية، ليناسب مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى جانب خاص بتذوق الطعام، كنوع من تبادل الثقافات حول العالم، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يضم مهرجان العلمين العديد من الفعاليات، التي تناسب كل فئة سواء الأطفال أو الكبار، مما يجعله مهرجان مناسب لكل أفراد الأسرة، بحسب المؤتمرات الصحفية للمهرجان.

مهرجان نبتة

مهرجان نبتة أحد أهم الفعاليات الثقافية بالمهرجان، ويركز على صناعة «الميديا» والمحتوى المقدم للطفل، من خلال ورش الحكي الخاصة بصناعة أفلام الكرتون، مع إقامة مسابقة لاختيار الأفضل، وتكريمهم خلال فعاليات المهرجان، بحسب الفنان أحمد أمين، رئيس مهرجان نبتة خلال مؤتمر صحفي، قائلًا: «سيضم مهرجان نبتة مسلسلاً للأطفال، وكتابة المحتوى من الشعر والكتب السيناريو، وطبعًا لجنة التحكيم هتنقسم لمجموعة من الخبراء، وجوائز خاصة للتكريم».

يسعى مهرجان نبتة، إلى تنمية مهارات الأطفال وتوسيع مداركهم، من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات.

مهرجان الطعام

يضم مهرجان العلمين مطعمًا مخصصًا لكل أفراد الأسرة، شباب، أطفال، وكبار السن، بالإضافة إلى وجود فعاليات لتذوق الطعام، وتقديم أكلات متميزة ومختلفة، من دول العالم العربي والأوروبي، لذا فإن مهرجان الطعام أحد فعاليات الترفيه، خاصة لمحبي التجارب المختلفة.

حفلات غنائي

الحفلات الغنائية من أهم فعاليات مهرجان العلمين، لوجود باقة من ألمع نجوم الغناء العربي، ضمن الحفلات الغنائية والموسيقية، التي يصل عددها إلى 10 حفلات.

فعاليات ترفيهية

المسرح أحد الفعاليات الترفيهية، التي ستكون حاضرة بقوة في مهرجان العلمين، إذ يقدم المهرجان 6 مسرحيات مختلفة، تناسب جميع الأعمار والأذواق، بأبطال ووجوه شابة وجديدة، كنوع من تقديم الدعم للشباب.

فعاليات رياضية

ركز مهرجان العلمين على كافة الأنشطة وخاصة الرياضية، بإقامة مسابقات رياضية عديدة، تتضمن ألعاب مختلفة مثل كرة القدم.