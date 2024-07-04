«الإسكان» تكشف عن خطة عملها: نظام جديد لتحقيق أفضل النتائج بالإمكانيات المتاحة

نهج وخطط عمل جديدة وخارطة طريق للعمل، تبدأ وزارة الإسكان تنفيذها لاستغلال الموارد المتاحة على نحوٍ أمثل واتباع طُرق غير تقليدية لتحقيق تطلعات المواطنين من الوزارة الجديدة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأداء والوصول بحلول مبتكرة لأفضل النتائج.

أليات العمل الجديدة بوزارة الإسكان

وحدد بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات العمل في الوزارة وقطاعاتها المختلفة، لتحقيق أقصى استفادة، كما يلي.

- إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى من أجل مواصلة مسيرة التنمية.

- حسن إدارة واستغلال الأصول والموارد في إطار الإمكانات المتاحة.

- وضع حلول غير تقليدية لإيجاد موارد مالية.

- العمل بطرق جديدة ومبتكرة للوصول إلى أفضل النتائج.

- إيجاد حلول بديلة وغير تقليدية لمواصلة تحقيق التنمية في إطار الإمكانات المتاحة.

- إدارة الحلول بدلا عن إدارة المشاكل.

- زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية.

- تشجيع توطين التكنولوجيات الحديثة.

- ضرورة الإخلاص والتفاني في العمل.

- تقييم الأداء بشكل دوري.

- تحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة.

- الترشيد والحوكمة.

- إعداد كوادر قيادية شابة.

- التصدي للعقبات والمشكلات ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.

- حُسن إدارة واستغلال الأصول والموارد.

- التكامل والتعاون بين جهات الوزارة كافة.

- العمل بروح الفريق، وعدم التهاون والتقصير لأي سبب.

- المتابعة الدورية الحثيثة للموقف التنفيذي لمختلف المشروعات على أرض الواقع.

- إعداد تقارير دورية عن الموقف، من أجل دفع معدلات العمل، وحل أي مشكلة في مهدها حتى لا تتفاقم.

- اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات كل جهات الوزارة.

- تنظيم زيارات ميدانية منتظمة للمشروعات.