شرط أساسي للحصول على شقق «الإسكان التعاوني».. «يهدد بفسخ التعاقد»

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشروط العامة والمالية والعقارية، للحصول على شقة سكنية في الإسكان التعاوني المقرر طرحه من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في 5 مدن جديدة هي «القاهرة الجديدة، بدر، السويس، العاشر من رمضان، 6 أكتوبر» الأربعاء المقبل.

شرط أساسي للحصول على شقق الإسكان التعاوني

وكشفت كراسات الشروط الخاصة بطروحات الإسكان التعاوني، عن شرط أساسي، حيث شددت على الالتزام بتحقيقه وإلا سيتم إلغاء الحجز والتخصيص وهو «من يتعاقد على وحدة سكنية يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها بالبيع أو الإيجار أو تغيير نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من الهيئة ووفقا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن مع التزامه باستخراج كافة التراخيص والتصاريح الإدارية اللازمة وفي حال مخالفة ذلك يفسخ العقد فورًا دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ أي إجراء قانوني أو قضائي في هذا الشأن».

ما الذي يجب مراعاته عند حجز شقق الإسكان التعاوني؟

وبيّنت الكراسات الـ5 للطروحات الجديدة، شروطًا أخرى يجب مراعاتها عند الحجز والتخصيص، كما يلي.

- الإقرار المرفق بالكراسة من صاحب الشأن شخصيا أو بتوكيل موثق بالشهر العقاري.

- لا يجوز الاعتراض على نتيجة القرعة أو تعديلها وتعتبر نهائية، ويستثنى من الشرط من يسدد ثمن الشقة «كاش».

- ذكر المساحة المرغوبة عند ملء بيانات الطلب.

- حالة الفوز بالشقة يتم تقديم شيكات بنكية بقيمة الأقساط المستحقة عن الوحدة عند التعاقد.

- يخصم مبلغ 4000 جنيه + 1% مصروفات إدارية حال تقدم أحد الفائزين بالقرعة العلنية بطلب لاسترداد المبالغ المالية وإلغاء الإجراءات.

- الإعلان وكراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

هل توجد ميزات خاصة في الإسكان التعاوني ولمن؟

ولفتت كراسات الشروط، إلى وجود ميزات خاصة حالة الدفع فوري «كاش» إذ يجري خصم 25% من ثمن الشقة، إضافة إلى ميزات اختيار الموقع والدور والواجهة والمساحة الخاصة بالشقة، والاستثناء من بعض الشروط الخاصة بإجراء القرعة.

وللإطلاع على تفاصيل الإسكان التعاوني بالمدن الـ5 الجديدة المقرر طرحه خلال 5 أيام، من خلال الراوابط التالية:

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