تفاصيل أول اجتماع لوزير الإسكان.. خطة زمنية للتطوير وتعيينات للشباب

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أول اجتماعاته مساء أمس الأربعاء، مع مسئولى جهات وقطاعات الوزارة، حيث نقل لهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بدور وزارة الإسكان في تلك المرحلة الدقيقة.

الشربيني: يجب الاعتماد على المنتجات المحلية

وأكد، خلال الاجتماع، على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشير إلى إيجاد حلول بديلة وغير تقليدية لمواصلة تحقيق التنمية في إطار الإمكانات المتاحة، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتشجيع توطين التكنولوجيات الحديثة.

الشربيني: سنعمل على إعداد كوادر قيادية من الشباب

وأوضح، أنه سيتم وضع جدول للزيارات الميدانية لمتابعة مختلف المشروعات التي تنفذها جهات الوزارة، كما سيتم وضع جدول لعقد اجتماعات دورية لمتابعة كل الملفات التي تعمل عليها الوزارة، ومنها مشروعات الإسكان بجميع أنواعه، وخاصة المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ومشروعات المياه والصرف، ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، ومشروعات الجهاز المركزي للتعمير.

ولفت، إلى أن الوزارة وجهاتها المختلفة، تتمتع بالعديد من الكوادر المتميزة، والقادرة على مواصلة مسيرة التنمية، وخاصة في مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، تنمية المدن الجديدة، المياه والصرف الصحي، حدائق الفسطاط، والتجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

حركة تنقلات محدودة داخل أجهزة المدن الجديدة

وخلال الاجتماع، أصدر الشربيني، قراراً وزارياً بحركة تنقلات محدودة بعدد من أجهزة المدن الجديدة، كما أصدر قراراً بتعيين عدد من المعاونين لرؤساء أجهزة المدن الجديدة.

ونص قرار وزير الإسكان، على تولى المهندس محمد مصطفى أحمد مرسى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس أحمد محمد عبد الرازق أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس محمد عبدالله يوسف محفوظ، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندسة مروة حسين أمين أحمد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الأول، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، والمهندس شريف عبدالبديع محمد على، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة.

المهندسة مروة حسين أمين رئيسا لجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد

وأصدر، قراراً بتعيين 3 معاونين لرئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وهم، المهندس سید محمود عبدالرحيم، والمهندس محمد أحمد السيد محمد، والمهندس هيثم مرسی حسنین مرسی، و3 معاونين لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، وهم، المهندسة مروة إسماعيل سيد عبدالعزيز، والمهندسة سمر السيد محمد، والمهندس إسلام جمال محمود السيد، وكذا تعيين المهندس أحمد محمود سرور سلیمان، معاوناً لرئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، والمحاسب حسام الدين عبدالرحيم محمود، معاوناً لرئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، والمهندس مصطفى عبده سيد أحمد خليل، معاوناً لرئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة.

قرار بتعيين 3 معاونين لرئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان

ونص قرار وزير الإسكان، على تعيين معاونين لرئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، وهما، المهندس محمد سيف الدين عبدالفتاح، والمهندس عبدالرحمن أسامة محمد، ومعاونين لرئيس جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، وهما، المهندس ممدوح زكي أبوزيد، والمهندس محمد أبوالحجاج جاد الرب، ومعاونين لرئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة، وهما، المهندس أحمد حمدى أحمد، والمهندس عماد شحاتة محمد خليل، وكذا تعيين المهندس محمد مختار كامل رضوان، معاوناً لرئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، والمهندس مصطفى محمود سعد جاد الرب، معاوناً لرئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، والمهندس عبدالله حسبو الضوي، معاوناً لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والمهندس حسام الدين محمد جابر الحامولي، معاوناً لرئيس جهاز تنمية مدينة السادات.

الشربيني يشكر وزير الإسكان السابق

وتقدم المهندس شريف الشربيني، بالشكر والتقدير للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق على جهوده الكبيرة خلال فترة توليه حقيبة الإسكان، فهو قيمة وقامة، وأضاف للوزارة الكثير، مؤكداً أنه سيواصل العمل وبذل الجهد لاستكمال مسيرة التنمية العمرانية التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.