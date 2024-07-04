وزير الإسكان: الرئيس السيسي وجه بضرورة إيجاد حلول بديلة وغير تقليدية لتحقيق التنمية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الثاني صباح اليوم، مع مسئولى جهات وقطاعات الوزارة، لاستعرض خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

إدارة العمل بطرق جديدة

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد العمل على إيجاد حلول بديلة وغير تقليدية لمواصلة تحقيق التنمية في إطار الإمكانات المتاحة، وإدارة الحلول بدلاً عن إدارة المشاكل، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتشجيع توطين التكنولوجيات الحديثة، وضرورة الإخلاص والتفاني في العمل، وتقييم الأداء بشكل دوري، وتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة، والترشيد والحوكمة، وإعداد كوادر قيادية شابة، والتصدى للعقبات والمشكلات ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.

ضرورة حسن إدارة واستغلال الأصول والموارد

وأشار إلى ضرورة إدارة العمل بمختلف جهات الوزارة بطرق جديدة ومبتكرة من أجل الوصول إلى أفضل النتائج، والتغلب على العقبات والمشكلات، وحسن إدارة واستغلال الأصول والموارد، في إطار الإمكانات المتاحة، واستثمار المشروعات التي جرى إنجازها، وتعظيم الاستفادة منها، والتكامل والتعاون بين كل جهات الوزارة، والعمل بروح الفريق، وعدم التهاون والتقصير لأي سبب.

إعداد كوادر بشرية مؤهلة

وشدد الوزير على ضرورة تفعيل وتعزيز دور المكتب الفني، من أجل المتابعة الدورية الحثيثة للموقف التنفيذي لمختلف المشروعات على أرض الواقع، فالمتابعة هي أساس النجاح لي عمل، وإعداد تقارير دورية عن الموقف، من أجل دفع معدلات العمل، وحل أي مشكلة في مهدها حتى لا تتفاقم، موجها بعقد اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات كل جهات الوزارة، وتنظيم زيارات ميدانية منتظمة للمشروعات.

وضع حلول غير تقليدية لإيجاد موارد مالية

واستمع إلى نبذة مختصرة من مسئولى الجهات المختلفة التابعة للوزارة، حول دورها والمهام المنوطة بها، وما حققته من إنجازات وما تواجهه من مشاكل وعقبات، موجهاً بالتفكير فى حلول مبتكرة وغير تقليدية لإيجاد موارد مالية يتم الصرف منها على تنفيذ المشروعات.