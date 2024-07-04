أماكن شراء الأبواب المصفحة بأرخص الأسعار.. «خلي بيتك أكثر أمان وحماية»

على مدار السنوات القليلة الماضية، اتجه الكثيرون إلى شراء الأبواب المصفحة للمنازل، نظرا لتوفيرها للحماية المطلوبة للمنزل، إذ أنها يصعب فتحها من قبل شخص لم يكن لديه المفتاح الخاص بالباب، كما أنها تتميز باحتوائها على العديد من الأقفال التي تعطي درجة حماية عالية.

أسعار الأبواب المصفحة 2024

وهناك العديد من الأنواع المختلفة للأبوابة المصفحة، والتي تختلف حسب البلد المصنعة لها، ومتانة الأبواب وعدد الإقفال، ويأتي متوسط أسعار الأبواب المصفحة، وفق جولة لـ«الوطن»، كالتالي:

- الباب المصفح الصيني: يتراوح متوسط سعر البا المصفح الصيني بين 4000 و5000 جنيه، ويختلف حسب كثافته وثقله.

- باب الفيلا المصفح الصيني: يتراوح متوسط سعر باب الفيلا المصفح الصيني بين 6 و8 آلاف جنيه.

- باب مصفح تركي: يتراوح متوسط سعر الباب المصفح التركي بين 6500 و8 آلاف جنيه.

- باب فيلا مصفح تركي: يتراوح متوسط سعر باب الفيلا المصفح التركي بين 8500 و10500 جنيه.

- باب مصفح إيطالي: يتراوح سعر الباب المصفح الإيطالي بين 8000 و11000 جنيه.

- باب مصفح ماليزي: يتراوح سعر الباب المصفح الماليزي بين 6000 و8500 جنيه.

أماكن شراء الأبواب المصفحة بأرخص الأسعار

وهناك العديد من المناطق التي تتميز ببيع الأبواب المصفحة بأرخص الأسعار الموجودة في السوق، وتتمثل في الآتي:

1- شارع الرويعي في العتبة

يعد شارع الرويعي في منطقة العتبة من أبرز الأماكن والأسواق المفتوحة التي يمكن شراء الأبواب المصفحة منها، إذ أنها توفرها للراغبين في الشراء بأسعار مخفضة مقارنة بالأماكن الأخرى، وأقرب محطة مترو له العتبة.

2- شارع بورسعيد في الوايلي

كما يتميز شارع بورسعيد في منطقة الوايلي ببيع الأبواب المصفحة أيضا، إذ يوفر التجار أفضل الخامات الخاصة بالأبوا بأفضل الأسعار، وأقرب محطة مترو له كوبري القبة.

3- سوق الجمعة

ويعد سوق الجمعة من أبرز الأسواق التجارية المفتوحة التي تتميز ببيع كل شيء، وتتميز تلك المنطقة أيضا ببيع الأبواب المصفحة بجودة عالية وأسعار مخفضة.