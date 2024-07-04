توقف حجز قطارات النوم عبر موقع شركة «أبيلا» و«الموبايل أبلكيشن» غدا

أعلنت هيئة السكك الحديدية، ممثلة في شركة «أبيلا» لحجز قطارات النوم، إيقاف الحجز الخاص بقطارات النوم، من خلال موقع الشركة والموبيل أبلكيشن بشكل مؤقت، غدًا الجمعة، من الساعة الواحدة صباحًا، حتى الساعة السادسة صباحًا.

تفاصيل توقف جز قطارات النوم غدًا

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنّ توقف الخدمة نظرًا لإجراء بعض التحديثات على الموقع؛ لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، على أن يكون الحجز متاح طوال الوقت خارج تلك الفترة.

واعتذرت الهيئة، للمواطنين عن هذا التوقف، موجة الشكر إلى جمهور الركاب على تفهم لأسباب هذا التوقف المؤقت.