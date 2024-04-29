أسعار تذاكر قطارات النوم بدءا من مايو 2024.. تختلف في أوقات الذروة

حددت الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل عربات قطارات النوم «أبيلا» التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، أسعار تذاكر قطارات النوم بدءا من مايو 2024، موضحة أنّ الأسعار تنقسم إلى شقين، الأول أسعار القطارات للمصريين والعرب خارج الذورة، والثاني أسعار القطارات للمصريين والعرب أثناء الذروة.

أسعار تذاكر قطارات النوم للمصريين خارج الذروة

تُطبق الأسعار على قطارات أرقام «87 – 86 – 83 – 82 – 1087 – 1086»

- مفرد: 1250 جنيها

- مشترك: 850 جنيها

- طفل: 800 جنيه

- مشترك لذوي الهمم: 545 جنيها

- TOP VI0: التذكرة بـ700 جنيه

أسعار تذاكر قطارات النوم العرب خارج الذروة

تُطبق الأسعار على قطارات أرقام «87 – 86 – 83 – 82 – 1087 – 1086»

- مفرد: 1500 جنيه

- مشترك: 1100 جنيه

- طفل: 900 جنيه

- TOP VIP: التذكرة بـ1000 جنيه

أسعار تذاكر قطارات النوم للمصريين أثناء الذروة

تُطبق الأسعار على قطارات أرقام «87 – 86 – 83 – 82 – 1087 – 1086»

- مفرد: 1350 جنيها

- مشترك: 900 جنيه

- TOP VIP: التذكرة بـ750 جنيها

أسعار تذاكر قطارات النوم للعرب أثناء الذروة

تُطبق الأسعار على قطارات أرقام «87 – 86 – 83 – 82 – 1087 – 1086»

- مفرد: 1750 جنيها

- مشترك: 1400 جنيه

- TOP VIP: التذكرة بـ1200 جنيه

أسعار تذاكر قطارات النوم «القاهرة – مرسى مطروح» للمصريين

- مفرد: 750 جنيها

- مشترك: 500 جنيه

- طفل: 400 جنيه

أسعار تذاكر قطارات النوم «القاهرة – مرسى مطروح» للعرب

- مفرد: 1000 جنيه

- مشترك: 700 جنيه

- طفل: 600 جنيه

أسعار تذاكر قطارات النوم فترة الكريسماس للمصريين

تُطبق الأسعار على قطارات أرقام «87 – 86 – 83 – 82 – 1087 – 1086»

- مفرد: 1500 جنيه

- مشترك: 1100 جنيه

- TOP VIP: التذكرة بـ700 جنيه

أسعار تذاكر قطارات النوم فترة الكريسماس للعرب

تُطبق الأسعار على قطارات أرقام «87 – 86 – 83 – 82 – 1087 – 1086»

- مفرد: 1750 جنيها

- مشترك: 1400 جنيه

- TOP VIP: التذكرة بـ1200 جنيه

وأشارت الشركة إلى أنّ فترات الذروة تكون في عيد الأضحى المبارك اعتبارا من 9 يونيو المقبل وحتى 23 من الشهر ذاته، والموسم الصيفي اعتبارا من 18 يوليو المقبل حتى 31 من الشهر ذاته، أما فترة الكريسماس فتكون اعتبارا من 12 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته.