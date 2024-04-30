«السكة الحديد» تعلن مواعيد قطارات مطروح الصيفية المكيفة «النوم والأسباني»

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطارات مطروح الصيفية المكيفة «النوم والأسباني»، موضحة أنه سيجري تشغيل قطاري 7728 773 - 774/ 775 النوم ما بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس، موضحة أنه اعتبارا من يوم 15 يونيو 2024، يجري تشغيل قطار رقم 772/773 النوم ما بين القاهرة ومرسى مطروح، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:05 ويصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 5:35 ويستمر تشغيله من القاهرة أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع ولحين صدور تعليمات أخرى، وبتركيب «جرار وعربة قوى و4 عربات نوم و5 عربات ثانية مكيفة ذات 62 مقعدا».

تشغيل قطار 774/775 النوم

وأعلنت الهيئة أنه من يوم 16 يونيو 2024، سيجري تشغيل قطار 774/775 النوم ما بين مرسى مطروح والقاهرة، حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 5:35 ويستمر تشغيله من مرسى مطروح أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ولحين صدور تعليمات أخرى، وبتركيب «جرار وعربة قوى و4 عربات نوم و5 عربات ثانية مكيفة ذات 62 مقعداً».

تشغيل قطاري 772/773 مكيف أسباني

كما أوضحت الهيئة أنه بداية من يوم 16 يونيو 2024، ستعمل على تشغيل قطار رقم 772/773 مكيف أسباني ما بين القاهرة ومرسى مطروح، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:05 ويصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 5:35 ويستمر تشغيله من القاهرة أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ولحين صدور تعليمات أخرى، وبتركيب «جرار وعربة قوى و3 عربات أولى مكيفة أسباني وعربة ثانية بوفيه مكيفة أسباني و5 عربات ثانية مكيفة أسباني بإجمالي 11 عربة».

تشغيل قطار 774/775 مكيف أسباني

وأشارت إلى أنه اعتبارا من يوم 17 يونيو 2024، سيجري تشغيل قطار 774/775 مكيف أسباني ما بين مرسى مطروح والقاهرة، حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 ويصل إلى القاهرة الساعة 5:35 ويستمر تشغيله من مرسى مطروح أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع ولحين صدور تعليمات أخرى وبتركيب «جرار وعربة قوى و3 عربات أولى مكيفة أسباني وعربة ثانية بوفيه مكيفة أسباني و5 عربات ثانية مكيفة أسباني بإجمالي 11 عربة».