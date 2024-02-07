السكة الحديد تحدد قواعد وشروط إلغاء حجز تذاكر قطارات النوم

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قواعد وشروط الرد لتذاكر قطارات النوم، موضحة أنه في حالة الإلغاء قبل موعد المغادرة بـ48 ساعة أو أكثر تكون نسبة الخصم 20% من السعر الإجمالي للتذاكر وذلك غير شاملة المصاريف البنكية.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أنه في حالة الإلغاء قبل موعد المغادرة بـ24 ساعة تكون نسبة الخصم 25% من إجمالي التذكرة، غير شاملة المصاريف البنكية، ويتم تسليم الخدمة للعميل بمجرد استلام التذاكر.

حالة طلب الإلغاء

وأكدت الهيئة أن التذكرة غير قابلة للاسترداد في حالة طلب الإلغاء بعد موعد إقلاع القطار، ولا يوجد تعديل لتاريخ السفر، موضحة أنه في حالة الرغبة في التعديل يمكن الإلغاء بنسبة الخصم والحجز من جديد، ولا يوجد تعديل بيانات أو تغيير اسم المسافر على نفس التذكرة.

تطوير منظومة السكة الحديد

وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى أنه يتم حالياً تطوير المنظومة بالكامل على جميع الخطوط سواء خطوط الوجه البحري أو القبلي، لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، موضحة أن أعمال التطوير تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية.

وتشمل أعمال التطوير، تطوير نظم الإشارات واستبدالها بالنظم الإلكترونية، فضلاً عن تطوير القطارات مثل ما يتم حالياً في مشروع تطوير القطار الإسباني وقطار تحيا مصر.