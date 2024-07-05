شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 5-7-2024 في البنوك المختلفة، حالة من الاستقرار، بعدما تراجع الدولار أمس مقابل الجنيه المصري، وسجلت العملة الأمريكية اليوم في البنك الأهلي المصري 48.04 جنيه للبيع، و47.94 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث معلن عبر مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري 47.96 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 48.04 جنيه للبيع، و47.94 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبلغ سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر 48.04 جنيه للبيع، و47.94 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

في حين سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية 48.04 جنيه للبيع، و47.94 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الجمعة، 47.96 جنيه للبيع، و47.86 جنيه للشراء.