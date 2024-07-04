مؤشر الدولار يستقر عالميا في بداية تعاملات اليوم

استقر مؤشر الدولار حول 105.3 نقطة في تعاملات اليوم، بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، متأثرًا ببيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة عززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة، من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن نشاط الخدمات في الولايات المتحدة انكمش بشكل غير متوقع في يونيو، في حين جاء نمو التوظيف الخاص دون التوقعات في إشارة إلى تباطؤ الاقتصاد، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

مؤشر الدولار عالميا

وكشفت محاضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو أن الأعضاء منقسمون بشأن المدة التي يجب أن يحافظوا فيها على سعر الفائدة النهائي، بينما اتفقوا على أنه لا ينبغي أن يكون هناك اندفاع لخفض أسعار الفائدة.

ويحول المستثمرون انتباههم الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة لمزيد من الرؤى حول سوق العمل، وترى الأسواق الآن احتمالات بنحو 68% لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، بارتفاع كبير من حوالي 56% قبل أسبوع، وضعف الدولار بشكل عام، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته في 38 عامًا مقابل الين.

توقعات مؤشر الدولار عالميا

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير 1985.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بمقدار 0.0002 أو 0.00% إلى 105.3040 نقطة يوم الخميس 4 يوليو من 105.3042 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 106.57 نقطة بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية، وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتداول عند 109.54 نقطة في غضون 12 شهرًا.