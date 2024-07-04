آخر تحديث.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الآن، إلى مستويات 47 جنيهًا مقارنة مع مستوى 48 جنيهًا الذي كان يتداول عنده على مدار الأيام الماضية.

سعر الدولار في البنوك

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، سعر الدولار بعد تراجعه أمام الجنيه المصري الآن، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 47.89 جنيه للشراء، و47.99 جنيه للبيع، مقارنة مع 48.09 جنيه للشراء، ونحو 48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية الآن إلى 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

فيما تراجع سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع، مقارنة مع 48.09 جنيه للشراء، ونحو 48.19 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الآن في بنك القاهرة، إلى مستوى 47.86 جنيهًا، و47.96 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي «CIB» نحو 47.9 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع.