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رئيس الجمهورية ينيب محافظ القاهرة في احتفال «الأوقاف» بالعام الهجري الجديد

كتب:

إسراء سليمان
04:19 م | الخميس 04 يوليو 2024
مسجد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدكتور إبراهيم صابر خليل خليل محافظ القاهرة، في حضور احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1446 هـ، عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة زينب- رضي الله عنها- بالقاهرة يوم السبت 6 يوليو 2024م.

احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد

كما أناب جميع المحافظين لحضور الاحتفال كل في محافظته، لحضور الاحتفال المشار إليه.

من جانبه، هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعله عامًا مباركًا حافلًا بالخير، وأن يبسط الله فيه الرخاء والسداد والحفظ على وطننا العظيم، وأن يجعله الله مفتاح سرور وأمان وهمة لكل أبناء الوطن، والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية كلها.

وأناب «الأزهري» قيادات الأوقاف بالمديريات الإقليمية، في الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1446هـ كل في محافظته.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.