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شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد السيدة زينب.. بث مباشر

كتب:

محمد عزالدين
06:02 ص | الأحد 16 يونيو 2024
مسجد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب

تقدم «الوطن»، بثًا مباشرًا لشعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد السيدة زينب، والتي تنقلها القناة الأولى على الهواء.

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بقلم محمد عزالدين