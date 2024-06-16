شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد السيدة زينب.. بث مباشر كتب: محمد عزالدين 06:02 ص | الأحد 16 يونيو 2024 مسجد السيدة زينب تقدم «الوطن»، بثًا مباشرًا لشعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد السيدة زينب، والتي تنقلها القناة الأولى على الهواء. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: موعد صلاة العيد 2024 في بغداد.. اعرف أماكن الساحات موعد صلاة العيد 2024 في العراق.. اعرف أماكن الساحات موعد صلاة العيد 2024 في السعودية.. تعرف على الأماكن تعرف على موعد صلاة العيد 2024 في سوريا.. والأماكن والساحات موعد صلاة العيد 2024 في الدمام.. تعرف على أماكن الساحات اعرف موعد صلاة العيد 2024 في المغرب وساحات المساجد المختلفة صلاة العيد عيد الأضحى السيدة زينب بقلم محمد عزالدين