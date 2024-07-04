في أول يوم عمل.. محافظ الفيوم: الصحة والتعليم على رأس أولوياتنا

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في أول يوم عمل له خلال ولايته الثانية كمحافظ للإقليم، أنّ ملفي الصحة والتعليم يأتيان على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة، نظرًا لكونهما يمسان حياة المواطن الفيومي بشكل قوي ومباشر، مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين مختلف القطاعات الصحية على أرض المحافظة، بهدف توفير الخدمة العلاجية والطبية الملائمة للمواطنين من خلال المستشفيات العامة والمركزية، والتأمين الصحي، وكذلك مستشفيات جامعة الفيوم.

وأشار في بيان، إلى أنّه من المقرر الانتهاء من أعمال مستشفى الفيوم العام الجديد في دمو، بحلول عام 2025.

بدء أعمال المستشفيات المركزية

ولفت إلى بدء الأعمال الإنشائية في مستشفى إطسا المركزي، بالتزامن مع استمرار الأعمال في مستشفى يوسف الصديق المركزي تمهيدًا لافتتاحها، وكذلك عدد كبير من المراكز الطبية والوحدات الصحية.

طفرة في قطاع التعليم

وذكر محافظ الفيوم، في بيان صحفي، أنّ قطاع التعليم بالمحافظة يشهد طفرة كبرى في إنشاء المدارس بالقرى والمراكز.

الارتقاء بالبنية التحتية

وأوضح أنّه يجرى تكثيف العمل للارتقاء بالبنية التحتية وكذلك شبكات المرافق في مختلف أنحاء محافظة الفيوم، من خلال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أو الخطة الاستثمارية والعاجلة للمحافظة.

إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

وأضاف أنّه يجرى العمل أيضًا من خلال القرض الأوروبي لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن خطة تطهير بحيرة قارون بهدف إعادة التوازن البيئي والحياة البيولوجية وتنمية الثروة السمكية بها لإعادة أحد أهم مصادر الدخل لأبناء محافظة الفيوم العاملين في قطاعي الصيد والسياحة.