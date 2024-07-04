«التاجوري» رئيسا لمجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية 2024

انتهت الجلسة الإجرائية لمجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، والتي شهدت إجراء انتخابات على منصب رئيس الغرفة والنائب وأمين الصندوق.

وقال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن ياسر التاجوري فاز برئاسة مجلس إدارة الغرفة، فيما فاز برج ليون أرتين توماسيان بمنصب نائب رئيس الغرفة بالتزكية، وهشام وهبة أمين الصندوق.

اختيار رؤساء اللجان الفرعية

وأضاف فتحي لـ«الوطن»، أنه خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة اليوم، تم اختيار رؤساء اللجان الفرعية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية والبالغة 10 لجان، موضحا أنه تم إرجاء اختيار رئيس وأعضاء فروع الغرفة وأعضائها لاجتماعات لاحقة.

خطة عمل الغرفة خلال الفترة المقبلة

وأشار محمد فتحي، إلى أن اجتماع مجلس إدارة الغرفة اليوم، ناقش الخطوط العريضة لعمل مجلس الإدارة خلال الدورة الحالية 2024-2028، كما ناقش المشكلات التي تواجه المنشآت والمطاعم السياحية وآليات حلها، وطرق تنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر ولاسيما من الدول العربية، إضافة إلى بحث آليات زيادة أعداد المنشآت السياحية وسبل إقناع المطاعم التابعة للمحليات بضرورة الانضمام للمنظومة السياحية.