«المنشآت السياحية» تختار رئيسا ونائبا في انتخابات داخلية اليوم

يجري مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية والمكون من 12 عضوا، انتخابات داخلية لاختيار رئيس مجلس إدارة الغرفة والنائب وأمين الصندوق، إلى جانب اختيار رؤساء اللجان الفرعية وتحديد خطة عمل الغرفة خلال الدورة الانتخابية الحالية 2024-2028.

المنافسة على منصب رئيس الغرفة

ووفقا لمصادر بمجلس إدارة الغرفة، فإن التنافس على الفوز بمنصب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، سيقتصر على كل من ياسر محمد يسرى يوسف التاجوري وعبد المنعم محمد عبد المنعم ربيع، لافتة إلى أن منصب نائب رئيس الغرفة وأمين الصندوق قد يحسمان بالتزكية، موضحة أنه سيجري اختيار رؤساء الغرف الفرعية أيضا خلال جلسة الإدارة اليوم.

غنيم رئيسا لغرفة السلع السياحية

وفى سياق متصل، فاز اليوم على غنيم برئاسة مجلس إدارة غرفة العاديات والسلع السياحية بالتزكية، وذلك خلال الانتخابات الداخلية التي أجرتها الغرفة اليوم، كما فاز أيضا بالتزكية المهندس أدهم دهب بمنصب رئيس مجلس إدارة الغرفة، ونفس الحال بالنسبة لجودة الشاعر الذي فاز بمنصب أمين صندوق الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية.