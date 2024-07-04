حزب المؤتمر: نتمنى أداء مبشرا للحكومة الجديدة.. وضم الهجرة والخارجية «منطقي»

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، عن التغيير الوزاري الجديد، إن حجم التغيير واضح جدا كما وكيفا، كما أن عدد الوزراء الجدد كبير ويتجاوز الـ22 وزيرًا، مشيرًا إلى أن فكرة وجود نائبين لرئيس الوزراء هي فكرة طالب بها الكثيرون، ووجود نائب رئيس وزراء للاقتصاد، ونائب رئيس وزراء للتنمية البشرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر فضائية «DMC»: «الحقيقة فإن الاختيار قد صادف أهله، لأن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الحالي، كان وزيرًا للتعليم العالى وأستاذ جامعي، فهو متعدد الوظائف المختصة أو المتعلقة بالتنمية البشرية، وأيضا الفريق كامل الوزير من الإداريين والتنفيذيين الملحوظ جدًا نشاطهم وعملهم الدائم في الناحية الاقتصادية والصناعية، وأنا متفائل بضم وزارة الصناعة للنقل، وأعتقد بأنه سوف يُعطى دفعة لزيادة العمل في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر».

وتابع: «بالإضافة إلى وجود وجوه جديدة، ونتوقع أن يكون أداء مبشرا وجيدا، فالتغيير كان كبيرًا كمًا وعددًا وكيفًا، وضم وزارة الهجرة لوزارة الخارجية شايفه منطقي جدًا».