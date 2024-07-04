عضو أمناء كتلة الحوار يشيد بزيادة الشباب في حركة المحافظين

أشاد حازم الملاح عضو مجلس أمناء كتلة الحوار ومسؤول لجنة الإعلام بزيادة وجود الشباب في حركة المحافظين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أننا أمام تغيير واسع وشامل في الحكومة، ورغم بقاء عدد قليل من الوزراء في مناصبهم، إلا أن هناك تغيرات ملحوظة بالوزارات نفسها، موضحًا أن التعديل الوزاري ليس محدودا، وذلك أمر مهم للغاية بشأن الرؤية السياسية للمواطنين ونظرتهم للمستقبل.

تعيين محافظين من الشباب

وأشار الملاح إلى أهمية انخفاض أعمار الوزراء الجدد ونوابهم، الأمر الذي يؤكد أن الدولة المصرية بها العديد من الشباب المخلصين الذين يستطيعون السير للأمام بوطنهم ويقدمون أطروحات مختلفة.

وتمني الملاح تعيين محافظين من الشباب واستكمال التمكين فخلال سنوات ماضية نجح الشباب كنواب محافظين وبالتالي من المفيد التصعيد وتأهيلهم لموقع المحافظ والوزير.

ووجه التهنئة لكافة الوزراء والمحافظين الجدد ونوابهم، آملًا أن يوفقهم الله في أعمالهم القادمة، مؤكدا أن المواقع الوزارية ليست رفاهية بل تحتاج لمزيد من العمل الجاد والشاق.