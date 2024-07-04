محمد الباز: ليست هناك عصا سحرية لحل مشكلة الكهرباء

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن هناك 17 شحنة ستدخل مصر خلال شهري يوليو وأغسطس من الغاز والمازوت، وستكون صاحبة الحل السحري لأزمة انقطاع الكهرباء، متابعًا: «الحكومة كانت وعدت إننا على الأسبوع الثالث من يوليو ستنتهي أزمة انقطاع الكهرباء، وتعاقد الدكتور مصطفى مدبولي على شحنات الغاز، يؤكد ذلك».

سداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبي

أضاف الباز، خلال تقديم برنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على قناة «الحياة»، أن مصر نجحت في سداد 1.8 مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط والغاز الأجنبي، خلال النصف الأول من 2024، وبالتالي نحن أمام وضع الدولة المصرية مطالبة فيه بتوفير مبالغ مالية.

ليس هناك عصا سحرية لحل مشكلة الكهرباء

وتابع: «محتاجين فلوس لحل المشاكل مثل مشكلة الكهرباء وهي سخيفة، للأسف جاءت بالفعل في نطاق صعب، لأن الدولة أنجزت فحلت مشكلة الكهرباء قبل ذلك، لكن جاءت عوامل داخلية وخارجية، أحدثت عطل في هذا الإنجاز، ومن ناحية المواطن، لا يمكن الاستغناء عن الكهرباء، ومن أجل حل المشكلة، ليس هناك عصا سحرية لحلها، ومن اللازم توافر مبالغ ضخمة بالدولار، لنستورد غاز ومازوت، ونسدد مستحقات متأخرة لحل المشكلة جذريًا».