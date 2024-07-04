7 علامات تحذيرية تخبرك بأن التكييف يحتاج إلى صيانة وتنظيف.. انتبه لها

خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يزداد الإقبال على استخدام أجهزة التكييف لتوفير أجواء باردة مريحة بعيدًا عن سخونة الطقس، ومع كثرة الاعتماد على جهاز التكييف، قد يغفل البعض العلامات التحذيرية التي تصدر عنه وتشير إلى احتياجه إلى التنظيف أو إجراء صيانة، ما قد يؤدي إلى تلفه.

إجراء صيانة لجهاز التكييف

ولأن إغفال التنظيف أو إجراء الصيانة من الأسباب التي تقلل من كفاءة التكييف بل وتزيد من فرصة تعرضه للتلف، نحتاج إلى ضرورة الانتباه إلى 7 علامات تحذيرية تدل على حاجة التكييف إلى التنظيف والصيانة، حسب ما ورد على موقع «super tech»، وهي:

علامات تحذيرية يصدرها التكييف

1. ضعف كفاءة التبريد:

إذا لاحظت أن هواء التكييف غير بارد كما ينبغي، فهذا يشير إلى وجود مشكلة في التكييف، وقد يكون السبب هو نقص غاز التبريد، أو انسداد في الفلاتر، أو وجود عطل في أحد مكونات النظام؛ لذا يجب عليك إجراء صيانة له لمعرفة المشكلة وعلاجها.

2. وجود تسريب للماء:

إذا لاحظت وجود تسريب للماء حول وحدة التكييف، فهذا قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة في نظام التصريف أو انسداد في أنابيب الصرف، وقد تؤدي هذه المشكلة إلى تلف الجدران والأرضيات، بالإضافة إلى نمو العفن والبكتيريا.

3. أصوات غريبة:

إذا سمعت أصواتًا غريبة أو غير عادية صادرة من التكييف، فهذا قد يكون علامة على وجود مشكلة ميكانيكية، وقد تكون هذه الأصوات ناتجة عن احتكاك المكونات أو وجود عطل في المحرك أو المروحة.

4. ارتفاع فاتورة الكهرباء:

إذا لاحظت ارتفاعًا مفاجئًا في فاتورة الكهرباء، فقد يكون ذلك ناتجًا عن انخفاض كفاءة عمل التكييف.

5. روائح كريهة:

إذا شممت روائح كريهة تنبعث من التكييف، فهذا قد يكون ناتجًا عن تراكم العفن والبكتيريا في الفلاتر أو داخل الوحدة، ودليل واضح على أن الجهاز يحتاج إلى تنظيف.

6. عدم انتظام عمل المروحة:

إذا لاحظت أن مروحة التكييف لا تعمل بشكل منتظم، أو أنها تتوقف بشكل متكرر، فهذا قد يكون علامة على وجود مشكلة في المحرك أو نظام التحكم.