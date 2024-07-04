منال عوض: العمل على تطوير الإدارة المحلية لنيل رضا المواطنين

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على تقديم الدعم الكامل لجميع العاملين بالوزارة لاستكمال خطط العمل على أكمل وجه، مشيرة إلى أهمية تطوير عمل الإدارة المحلية التي تعتبر حلقة الوصل بين الحكومة المركزية والمواطنين بالمحافظات، بما يحقق رضا المواطنين على الإدارة المحلية.

جولة الوزيرة بديوان الوزارة

وأجرت وزيرة التنمية المحلية جولة بديوان الوزارة للتعرف على عمل الإدارات والعاملين والإدارات المركزية بينها مكتب الوزير وإدارة التفتيش والمتابعة، وإدارة الموارد البشرية، وتطوير الإدارة المحلية وبرنامج التنمية المحلية بالصعيد.

واستمعت وزيرة التنمية المحلية إلى مطالب العاملين ومقترحاتهم بشأن تطوير العمل خلال الفترة المقبلة، وعدد من المقترحات بهدف تحسين الأداء وتقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين وخدمة المحافظات.

كما التقت الدكتورة منال عوض بعدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية لاستعراض مختلف الجهود والإجراءات التي قامت بها القطاعات والإدارات المختلفة خلال الفترة السابقة للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة .

وأكدت الوزيرة، على استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خطط وبرامج العمل وخاصة المرتبطة بحياة المواطنين، والبناء على ما حققه الوزراء السابقين.