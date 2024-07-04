إعلان جداول امتحانات الدور الثاني بـ«تعليم الجيزة»

أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انطلاق امتحانات الدور الثاني بمراحل التعليم المختلفة للصفوف النقل الابتدائية والإعدادية وإتمام الشهادة الإعدادية والثانوية العامة والفني.

موعد امتحانات الدور الثاني بالجيزة

وأضاف سلومة أن انطلاق الامتحانات خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 22 يوليو وحتى يوم الخميس 1 اغسطس 2024 وفقا للجداول المعدة من قبل المديرية وموحدة بجميع الإدارات التعليمية، وجاءت كالتالي: