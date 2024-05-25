تراجع أسعار السيارات في السوق المصرية.. خبير يوضح القيمة

أعلنت رابطة تجار السيارات في الغرف التجارية تراجع أسعار السيارات الجديدة المستوردة بنسبة تبدأ من 20%، أما بالنسبة للسيارات الجديدة المجمعة محليًا فبدأت نسب التراجع فيها بنحو 25%، ذلك بعد استقرار سعر صرف الدولار في البنوك عند 47 جنيهًا و77 قرشًا بحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري.

تراجع أسعار السيارات الجديدة

وبحسب الأسعار المعلنة من قبل المعارض الكبرى على المنصات الرسمية الصادرة، فتراجعت أسعار السيارات خاصة موديل العام 2024 بنسب وصلت لـ 600 ألف جنيه، بالنسبة لسيارات سعة لترية 2000 سي سي وحتى 3600 سي سي، وقال منتصر زيتون، رئيس شعبة السيارات بكفر الشيخ، إن أسعار السيارات الحديثة قد تراجعت بقيم تراوحت الانخفاضات فيها ما بين 300 لـ600 ألف جنيه، على حسب الموديل.

وأوضح «زيتون»، في تصريح لـ«الوطن»، أن قيم الانخفاض في أسعار السيارات كانت الأكثر حظا فيها السيارات الكورية محلية الصنع، مشيرا إلى أن غياب مصاريف الشحن والتصدير وغيرها من الرسوم الجمركية الأخرى أدى إلى انخفاض ذلك النوع من السيارات.

وأكد أن تلك الموديلات تسمى بكونها سيارات ذات قيم التسعير الكبيرة التي يزداد ثمنها على 2 مليون جنيه، وفي حال كانت الموديلات ألمانية أو فرنسية أو إنجليزية أو صادرة عن السوق الأوروبية أو الأمريكية أيضًا فقد شهدت تراجعا في السعر.