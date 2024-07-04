عبد المحسن سلامة: إنجازات غير مسبوقة في مصر خلال 10 سنوات

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، إنّ التنمية الصناعية لا بديل عنها، ولابد من توطين الصناعة، مشيرًا إلى أنّ مصر مرّت بخطوات كبيرة، وشهدت البلاد إنجازات غير مسبوقة خلال 10 سنوات.

التغيير في الحكومات السابقة

وأضاف عبد المحسن سلامة، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «الحياة»، أنّ البلاد شهدت تغييرًا كبيرًا في عدد من الحكومات السابقة، مشيرًا إلى رؤساء الوزراء الذين تم تكليفهم خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، هم الدكتور إبراهيم محلب، وجرى تكليفة وقت الرئيس المؤقت عدلي منصور، وأعيد تكليفه بعهد الرئيس السيسي 2014.

وأضاف، أنه جرى تكليف المهندس شريف إسماعيل في 2016، ومن بعده الدكتور مصطفى مدبولي في 2018، وأعيد تكليفه مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية شهدت تغيير 19 وزيرًا، وجرى الإبقاء على 10 وزراء والمجموعة الاقتصادية جرى تغيرها كلها ماعدا الدكتورة رانيا المشاط.

استحداث وزارة الاستثمار

وتابع أنه جرى استحداث وزارة الاستثمار ومنصب نائب رئيس الوزراء، مؤكدًا أنّها ليست مجرد استحداث مناصب، ولكنه كان يتمنى وجود نائب ثالث يكون للمجموعة الاقتصادية.