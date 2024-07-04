أحمد السروجي رئيسا لنقابة البترول بالإجماع خلفا لمحمد جبران

عقد المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول، ظهر اليوم، الخميس اجتماعًا، لإجراء انتخابات اختيار القائم بأعمال رئيس النقابة، خلفًا لـ محمد جبران رئيس النقابة السابق، رئيس اتحاد العمال، بعد توليه حقيبة وزارة العمل، وحلف اليمين ضمن الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

النقابة العامة للعاملين في البترول

وشهد الاجتماع اختيار المحاسب أحمد السروجي بالإجماع رئيسًا للنقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، وحصلت عايدة محي الدين، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، رئيس سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على منصب الأمين العام لنقابة البترول، من خلال الانتخابات الداخلية بالاجتماع.

وقدم أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول خلال الاجتماع، التهنئة لمحمد جبران، بعد حلفه اليمين الوزاري، وذلك لثقة القيادة السياسية به واختياره وزيرًا للعمل في الحكومة الجديدة، التي كلّف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيلها، معبرين عن سعادتهم لثقة القيادة السياسية في رمز من رموز قطاع البترول، والعمل النقابي المصري، وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية في قيادات التنظيم النقابي المصري.

خدمة أعضاء النقابة

وأكد أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة خلال الاجتماع، سعيهم لاستكمال ما بدأوه من ملفات منذ بداية الدورة النقابية، لخدمة كافة أعضاء النقابة والعاملين داخل قطاع البترول.

وأشاد أعضاء المجلس التنفيذي، بما قام به محمد جبران من خطوات من أجل النهوض بالنقابة العامة للعاملين بالبترول، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والسعي الدائم لمطالب العمال داخل قطاع البترول وجميع القطاعات الأخرى، مؤكدًا أن اختيار أحد كوادر العمل النقابي، واحد أبناء قطاع البترول يصب في صالح قضايا العمل والعمال من خلال التناغم والتنسيق والتعاون الذي تشهده منظومة العمل بأطرافها الثلاثة «حكومة وأصحاب أعمال وعمال».