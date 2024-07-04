الرئيس السيسي ونظيره الصومالي يؤكدان حرصهما على ضمان أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيا من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، تناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأكد الرئيسان، خلال الاتصال، ترحيبهما بالزخم الذي يشهده التعاون بين البلدين في الفترة الأخيرة، وحرصهما على توسيع آفاق هذا التعاون، لتشمل مختلف المجالات، بما يتفق مع الروابط الأخوية بين الشعبين.

وأكد الرئيس في هذا الصدد، حرص مصر على أمن واستقرار وسيادة الصومال الشقيق على أراضيه، ودعمها له في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية.

كما تناول الاتصال، الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، حيث أكد الرئيسان حرصهما على ضمان أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، بما ينعكس إيجاباً على القرن الإفريقي وشعوبه.

وشددا على رفض أي إجراءات أحادية، من شأنها الإضرار باستقرار المنطقة، منوهين بضرورة التزام دول الإقليم كافة، بأطر التعاون، بما يحقق الاستقرار والتنمية لشعوبه.