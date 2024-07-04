متحدث «الوزراء»: اجتماع اليوم جاء لاستمرار تلبية احتياجات المواطنين

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن دور جهاز حماية المستهلك رقابي، واستخدمته الدولة خلال الفترة الماضية منذ شهر مارس حتى الآن، فضلا عن وزارتي الداخلية والتموين.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON»، أن جهاز حماية المنافسة خلال الفترة الماضية، حرك بعض القضايا تجاه بعض الشركات المخالفة للقرارات، وراجعت وزارتي التموين والداخلية المحاضر الموجهة لبعض الجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن تكامل الجهات الرقابية مع القرارات، أحدث انخفاضا في الأسعار.

ونوه بأن اجتماع اليوم، جاء في إطار استمرار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة، والاستمرار في تلبية الاحتياجات، وتأكيد رئيس الوزراء ضرورة بناء مخزون استراتيجي من السلع، يمكن الدولة من مواجهة أي ارتفاعات طارئة في الأسعار.

وواصل: «الغرض من الاجتماع الأسبوعي الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، هو التواصل مع الإعلام»، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستشمل التواصل مع الإعلاميين، وكذلك التواصل مع المفكرين.