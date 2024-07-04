تفاصيل أول يوم عمل لـ«الأزهري» بوزارة الأوقاف.. لقاءات وتهاني عربية وعالمية

في أول يوم عمل له، بعد أداء اليمين الدستورية، حرص الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على الحضور لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية في التاسعة صباحًا، وعقد عدة لقاءات مع قيادات الوزارة، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعدد من الواعظات.

الاحتفال برأس السنة الهجرية

كما التقى «الأزهري» بوفد من المجلس العلمي بأندونيسيا برئاسة الأمين العام للمجلس، كما تلقى العديد من رسائل وخطابات وبرقيات التهنئة من وزراء الأوقاف، والمفتين والعلماء في العالم العربي والإسلامي، على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيه وزيرًا للأوقاف.

كما تقرر الاحتفال برأس السنة الهجرية، بمسجد السيدة زينب، يوم السبت المقبل.

وتلقى وزير الأوقاف خطابات تهنئة من كل من، مفضل سيف الدين سلطان البهرة، والشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي، و الدكتور محمد بن عيضة شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية، والشيخ صالح شريف سيد علي الجيلاني وزير الأوقاف والشؤون الدينية بجمهورية الصومال، والدكتور داتو أسري سيد إبراهيم بن سيد أحمد يحيى وزير الشؤون الإسلامية بولاية بهانج بدولة ماليزيا، والدكتور أحمد إبراهيم الحسنات المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية.

جامعة مركز الثقافة السنية

كما هنأه الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الديار الهندية ومؤسس جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية، والشيخ أبو بكر سيد عبد الله جمل الليل مفتي جمهورية القمر المتحدة، والدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور محمد علي الحسيني أمين عام المجلس الإسلامي العربي، والشيخ تاج الدين ابن الشيخ ولي الدين ولد العلامة محمد صالح فرفور رئيس هيئة الشؤون الدينية السورية في اسكندنافيا عضو المجلس الأوروبي للقيادات المسلمة «آمال»، والدكتور حامد عبد العزيز الشيخ حمد رئيس جمعية رابطة العلماء في العراق، والشيخ محمد الحافظ النحوي رئيس التجمع الثقافي الإسلامي بدولة موريتانيا وغرب إفريقيا.

كما تلقى اتصالات تليفونية من كل من الدكتور محمد الخلايلة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور محمد مصطفى محمد نجم وزير الأوقاف والشؤون الدينية بدولة فلسطين، وياقوت خليل وزير الشئون الإسلامية بدولة إندونيسيا، وسنتانوريا حرم الرئيس عبد الرحمن واحد رئيس إندونيسيا السابق، والحبيب لطفي بن يحيى مستشار رئيس دولة إندونيسيا.