قيمتها 350 مليون دولار.. السر وراء صلصة الشواء اليابانية الأشهر في أمريكا

كانت مجرد وصفة عائلية، تلجأ إليها الأسرة لإكساب طعامها مذاقا شهيا، دون أن يدركوا أن وصفتهم البسيطة ستصبح علامة تجارية تقدر بملايين الدولارت، بعد مرور سنوات، على أيدي طفلهم الصغير، الذي عشق تلك الوصفة من جدته.. كيف حدث ذلك؟

شركة باتشان الأمريكية

«باتشان» هي إحدى الشركات الأمريكية، التي عملت على تحويل الوصفة العائلية إلى أسرع علامة تجارية للتوابل في أمريكا، وذلك حينما قام مؤسس الشركة جاستن جيل بتحويل الوصفة إلى «صلصة سريراتشا»، والتي تتكون من الزنجبيل وخل الأرز والميرين وزيت السمسم، وخلطها في أحواض كبيرة لينتج عن ذلك صلصة الشواء اليابانية الخاصة بباتشان، ثم يبدأ ضخ النكهات المختلفة في زجاجات الضغط البلاستيكية المميزة، بحسب ما نشرته مجلة «فوربس».

استخدم جاستن جيل مؤسس الشركة 43 عاما التغليف العصري: «أردت بناء علامة تجارية يمكن الوصول إليها بسهولة، علامة تجارية ستعمل بشكل جيد في Whole Foods كما هو الحال في Walmart».

مشيرًا إلى إن الجاذبية الجماهيرية لشركة «باتشان» هي أحد الأسباب العديدة التي جعلت صلصة «جيل» الحلوة والمالحة تبدأ في الانتشار بعد فترة وجيزة من إطلاقه للعلامة التجارية عام 2019.

صلصة يصل سعرها إلى ملايين الدولارات

«باتشانز» التي أطلقها «جيل»، هي صلصة الشواء الأكثر مبيعًا لدى العديد من الشركات المتخصصة عبر الإنترنت، فضلًا عن أنه أسرع علامة تجارية للتوابل نموًا في البلاد، وأدخلت له أرباحا وصلت إلى أكثر من 350 مليون دولار، ويمكن الاستحواذ على شركته مقابل المزيد، «لقد عملت لفترة طويلة وتحملت الكثير من المخاطر المالية الشخصية حتى أتمكن من التحكم في عملي ومن ثم تحقيق الربح» حسب مؤسس شركة «باتشان».