سحب نوع صلصة مكرونة شهير من الأسواق.. ماذا وجدت الشركة البريطانية في المكونات؟

في حالة فريدة من نوعها، طالبت شركة أغذية بريطانية بسحب عبوات صلصة مكرونة من جميع المجلات التجارية الشهيرة، وذلك وسط مخاوف من احتوائها على زجاج وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

التحذير من شراء صلصة المكرونة

وجهت شركة الأغذية التي تدعى «ويتروز» تحذيرا مهما للعملاء بسحب عبوات الصلصة لأن قد يحتوي هذا المنتج على قطع زجاجية مما يجعله غير آمن للأكل، قائلة «إذا اشتريت المنتج فلا تأكله»، مطالبة بضرورة إعادة إلى المتجر الذي تم شراؤه منه ليتم استرجاعه للشركة المصنعة مرة أخرى: «قم بإعادته إلى المتجر الذي تم شراؤه منه واسترداد أموالك بالكامل».

لم يتم توضيح كيفية وصول شظايا الزجاج إلى عبوات الصلصة، فهى تعد من المنتجات الأساسية المفضلة لدى الكثيرين في إيطاليا، خاصة أنها تباع في متاجر ويتروز في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز.

وفي هذا الشأن، قدمت الشركة المصنعة اعتذارا عن هذه الواقعة، قائلة: «نعتذر عن أنه كان من الضروري سحب هذا المنتج وعن الإزعاج الذي سببته هذه المشكلة».

تكرارة الواقعة

لم يكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها المحل التجاري لهذا الحادث، ولكن هذه ثاني واقعة مخيفة تتعلق بـ«الزجاج في الطعام» خلال ثلاثة أشهر فقط، حيث في مارس الماضي، أصدر المحل التجاري تحذيرًا مشابهًا بشأن مخلل الباذنجان من باتاك الذي تنتجه شركة أغذية مشهورة بسبب مخاوف من احتمال احتوائه على شظايا الزجاج.

وحذرت حينها وكالة معايير الأغذية العملاء الذين يتناولون المنتج من أنهم قد يتسببون في ضرر جسيم لأنفسهم إذا استهلكوا شظايا الزجاج، وقالت هيئة الرقابة المالية: «شركة AB World Foods تدعو شحب مخلل الباذنجان من الأسواق لأنه قد يحتوي على قطع من الزجاج».