طريقة عمل صلصة الفتة باللحمة.. «أكلة المفضلة في عيد الأضحى»

صلصة الفتة باللحمة من أشهر الأكلات المصرية الأصلية، وهي وجبة أساسية على سفرة عيد الأضحى المبارك سواء في الإفطار أو الغداء، وتحرص ربات البيوت على إعدادها بطريقة مميزة ونكهة مختلفة، وخلال السطور التالية، نستعرض طريقة عمل صلصة الفتة باللحمة على خطى الشيف أميرة شنب، في برنامجها الذي يعرض على «سي بي سي سفرة».

مقادير طريقة عمل صلصة الفتة باللحمة

ثوم مهروس.

2 كوب عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة صلصة الطماطم.

ملعقة كبيرة سمن.

معلقة كبيرة كسبرة ناشفة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة صلصة الفتة باللحمة

الخطوة الأولى: ضعي ملعقة سمن في إناء على النار، وضيفي فص ثوم مهروس حتى يحمر، ويضاف الكسبرة، الآن ضيفي عصير الطماطم وصلصلة الطماطم والملح والفلفل الاسود.

الخطوة الثانية: اتركي الخليط يغلي ثم ضيفي مغرفتين من مرق اللحم او نصف كوب ماء حتى تنضج، ضيفي مقدار منها فوق الفتة حسب الرغبة، وضعي قطع اللحم المسلوق فوق الفتة.

طريقة عمل صلصة الفتة بالخل والثوم

ملعقة كبيرة من السمن

ملعقتان من الخل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

خمسة فصوص من الثوم.

كوب من عصير الطماطم.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

- الخطوة الأولى اهرسي فصوص الثوم وضعيهت في مقلاة على النار وضيفي كمية قليلة من الزيت، وقلبي ويضاف الملح مع التقليب حتى يتغير لون الثوم.

- الخطوة الثانية: ضيفي الخل وقلبي حتى يغلي المزيج وضيفي عصير الطماطم وغطي الإناء واتركيه على النار مع التحريك بين الحين والآخر إلى أن يغلظ قوام المزيج.